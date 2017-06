Lavička po prohře: Srážela nás rozehrávka. Zvážíme změny v sestavě

PŘÍMO Z POLSKA | Pochvaloval si začátek zápasu, ale nakonec musel uznat, že na druhé straně stál lepší tým. Češi v prvním zápase na EURO do 21 let nestačili na Němce a prohráli 0:2. Trenéra české jednadvacítky Vítězslava Lavičku mrzelo, jak jeho tým srážely chyby v rozehrávce, a že nedokázal stadionu narvanému českými fanoušky dát pořádnou zápletku.

Jak hodnotíte utkání?

„Měli jsme dobrou kvalitu a aktivitu na startu, tlačili jsme na soupeře, ale během prvního poločasu Němci zlepšili kontrolu hry a odtlačili nás k naší bráně. Z mého pohledu se zápas lámal, když jsme dostali pozdní gól v prvním poločase a ve druhém brzy na 0:2.“

Vyčítáte inkasované branky gólmanovi Lukáši Zimovi?

„Nedokážu v tuhle chvíli zanalyzovat rychle ty situace, protože jsem to viděl zdálky. Ta první ale byla situace, která zásadně ovlivnila další vývoj zápasu.“

Jak jste viděl práci Michala Sáčka u druhého gólu?

„Michal chyboval, to jsme viděli všichni, ale není to pro něj vůbec jednoduchá situace. Nastupoval na tomto postu minimálně, ale tím, že se nám zranil na poslední chvíli Aleš Matějů, zvolili jsme tuhle variantu. Michal se snažil udělat to nejlepší pro tým, pak malinko svou chybou ztratil sebevědomí, proto jsme se jeho střídáním snažili způsob hry změnit. Přehnanou kritiku bych na něj ale neházel.“

Nesrážela váš tým až příliš rozehrávka z obrany?

„Srážela, máte pravdu. Po dobrém začátku po patnácti minutách jsme ztratili kontrolu nad zápasem, soupeř nás dobrým držením míče a kvalitní součinností zatlačil. Když získáte balon, musíte mít kvalitní první přihrávku, abyste se dostali postupně až k ohrožení branky soupeře, a to se nám nedařilo. A když ano, nepodařilo se nám to zúročit. V tom vidím hlavní důvody.“

Co jste říkal na hru křídel Václava Černého a Jakuba Jankta? Chyběla jim výraznost.

„Nedostávali se tolik do hry, protože jsme po dobrém začátku ztratili nad zápasem kontrolu a tihle hráči do ofenzivy si museli plnit hlavně obranné povinnosti, museli pomáhat při bránění, a když jsme získali balon, nedokázali jsme ho udržet na první druhou přihrávku tak, abychom rozvinuli akci.“

Byla to pro vás velká srážka se silou německého týmu?

„Vidíte, kvalitu mají, ale naši kluci byli odhodlaní a věřili si. Vstoupili jsme do zápasu dobře a my byli těmi, kdo diktovali tempo. Pak ovšem otěže utkání převzal soupeř.“

Bude součástí vaší analýzy i přehodnocování základní sestavy?

„Je to asi předčasné v tuhle chvíli. Určitě to zvážíme, vyhodnotíme výkony na jednotlivých postech a podle toho se zařídíme. Nevylučuju to.“