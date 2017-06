Dalo se to chytat? Musím se podívat na video, řekl Zima. Tým prý zaspal

Brankář Lukáš Zima předvedl v úvodním utkání skupiny C evropského šampionátu jednadvacítek proti Německu několik skvělých zákroků, chytil i penaltu, ale ani on prohře českých fotbalistů 0:2 nezabránil. Za zlomový označil gól na 0:1 v závěru prvního poločasu.

Češi drželi těsně před přestávkou bezbrankový stav, když z rohu vápna vyslal přízemní křížnou střelu Max Meyer a balon přes Zimovy rukavice prošel do sítě.

"Viděl jsem střelu, až když vyletěla, stál jsem za stoperem Lüftnerem. A pak to ještě přede mnou blbě skočilo. Jestli se to dalo chytat? Musím se nejdřív podívat na video, pak mohu říct," řekl novinářům Zima.

Krátce předtím zneškodnil velkou šanci Sergeho Gnabryho, kterou vytlačil na roh. "Byl jsem rád, že jsem tam nějakou práci měl, že jsem něco mohl chytit. Není to jednoduché, dá se říct, že nechytám. Už jsem myslel, že první půli přežijeme. Nepovedlo se. Myslím, že to bylo asi rozhodující, ten gól na konci první půlky," uvedl třiadvacetiletý gólman italského Janova, kde je náhradníkem.

Českému týmu nevyšel ani vstup do druhé půle a po chybě Michala Sáčka inkasoval podruhé. "Zaspali jsme celkově jako obránci. Nebudeme to svádět na někoho, čí to byla chyba. Jsme jeden tým," podotkl Zima.

Za stavu 0:2 předvedl několik dalších zákroků a v 85. minutě chytil penaltu, kterou neproměnil Davie Selke. "Dá se říct, že jsem si na to věřil, že to tam kopne. Koukal jsem na video a věděl jsem, že jednu už nedal. Kopnul to vždy na jednu stranu. Myslel jsem si, že to tam půjde," podotkl Zima.

Český tým si zkomplikoval hned na startu turnaje svou pozici. Vzhledem k tomu, že do semifinále postoupí jen vítězové skupin a nejlepší celek z třetích míst, nesmějí už reprezentanti ve zbylých zápasech s Itálií a Dánskem zaváhat.

"Komplikace to určitě je velká, my to víme, že první zápasy jsou na těchto turnajích nejdůležitější. Musíme vyhrát dva zápasy a ani to nám nemusí stačit. V tom je tenhle turnaj zvláštní," dodal Zima.

Vše o EURO U21 2017 najdete ZDE >>