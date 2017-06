Polsko - Švédsko 2:2. Domácí vyrovnali v závěru, remíza je málo pro oba

Fotbalisté Polska na domácím EURO do 21 let nevyhráli ani na druhý pokus. Po prohře se Slováky tentokrát zachránili alespoň bod proti Švédsku za remízu 2:2. Poláci vyrovnali z penalty v nastavení. Na postup jim to ale s nějvětší pravděpodobností stačit nebude, naopak Švédové mají stále naději na první místo.