EURO U21 ONLINE: Portugalsko - Španělsko 1:2. Krásně snížil Bruma

Souboj titánů, to bude zápas Portugalska se Španělskem ve skupině B evropského šampionátu hráčů do 21 let. Portugalci vyhráli první zápas nad Srbskem 2:0 a chtějí na něj navázat další výhrou, v cestě jim ale stojí Španělé, kteří na úvod rozstříleli Makedonii 5:0 i díky hattricku Marka Asensia.