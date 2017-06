Simič má políčeno na kamarády z Itálie: Jsou to stejní lidé jako my

PŘÍMO Z POLSKA | Má žízeň zpražit kamarády z Itálie. Andreu Petagnu, Gianluigiho Donnarummu, Davide Calabriu a Manuela Locatelliho poznal v AC Milán, teď se proti nim postaví na EURO jednadvacítek. Stefan Simič si je vědom síly italského výběru, který si přijel pro titul, ale Češi potřebují výhru. „Postavíme se jim, jako kdyby to byli stejní lidé jako my, o nic víc nejde,“ burcuje atmosféru 22letý obránce.

Bude to pro vás o to zvláštnější střet, že potkáte na hřišti tolik známých?

„Potkám hodně kamarádů, se kterými jsem hrál, a se kterými jsem stále v kontaktu. A už se na ně těším a doufám, že se jim budu moct po zápase pousmát a poškádlit je.“

Jste v kontaktu i teď během EURO?

„Ano, nejvíc právě s Calabriou, Locatellim a Donnarummou. Škádlíme se, hecujeme se na zápas. Ale všichni jsme hlavně rádi, že se po dlouhé době uvidíme, je to rok, co jsem byl v Belgii, a co jsme se neviděli.“

Jak vůbec koukáte na kauzu kolem brankáře Donnarummy?

„Nevím, co na to říct, je mu osmnáct. Teď už patří mezi top gólmany Evropy, možná na celém světě. On se těm věcem pousmál, nic jiného mu asi ani nezbývá.“

Bavil jste se s ním o tom?

„O tomhle ne. Já nejsem někdo, kdo mu má říkat, co má dělat, a jak má přemýšlet. Je to jeho situace, možná ho to trápí, ale na druhou stranu je to hezké trápení vybírat si mezi nabídkami takových klubů.“

Překvapilo vás, že odmítl nabídku AC Milán na prodloužení smlouvy, když je to klub, který mu dal takovou šanci?

„Trochu ano, vím, že má ten klub rád, že ho respektuje, vím, co pro něj AC znamená. Ale to je život a buďme upřímní, AC Milán už není to, co býval dříve. Jestli má nabídky z top klubů, jak se píše, není se čemu divit.“

A co vaše pozice? Hodláte proti Itálii ukázat, že do Serie A patříte?

„Takhle to neberu, nemyslím teď na budoucnost v klubu. Teď se soustředím jen na EURO, těšil jsem se na něj od doby, co jsme na něj postoupili. O klubu budu mluvit až po skončení EURO.“

Spíš jestli se chcete ukázat Italům obecně.

„To určitě, všichni budeme chtít ukázat naši kvalitu. Kór ti, co tam hrají jako Patrik Schick, Kuba Jankto a Lukáš Zima.“

Co vůbec říkáte na to, že tolik hráčů z vaší generace má vztah k Serii A? Vyhovuje vám ta soutěž?

„No mně asi tak moc ne, když jsem tam teď nebyl. (smích) Pro obránce, pro mě osobně je to vážně těžké, Itálie je pro obránce velká škola a hrajou tam ti nejzkušenější už v nějakém věku. Ale jsem rád, že se tam klukům daří, doufám, že jim to takhle půjde dál a zůstanou tam třeba celou kariéru, když tam budou spokojení.“

Podle brankáře Lukáše Zimy má Itálie mimořádný ročník, který nahání hrůzu. Souhlasíte?

„Sešla se jim velice kvalitní generace, a to jim ještě někdo chybí. Vím, že jdou po titulu, ale teď se jim postavíme, jako kdyby to byli stejní lidé jako my, o nic víc nejde. Je to prostě fotbal a popereme se s nimi.“

Kdo pro vás jako pro stopera bude nejtěžší na bránění?

„Takhle bych to nehodnotil. Znám hodně dobře Andreu Petagnu, na něj se moc těším, v AC Milán jsme na sebe hráli v trénincích, to je typ útočníka, který mi daleko víc vyhovuje, je urostlý, velký. Líp se mi hraje na takové než na malé a rychlé typy, které se vám motají pod nohama.“