Schick a spol. o Itálii: Sledování české TV, skvělé jídlo i lidé na kole v obleku

Patrik Schick a Jakub Jankto před odletem na EURO v Polsku • FOTO: Michal Beránek / Sport

PŘÍMO Z POLSKA | Už dnes večer si to čeští fotbalisté do 21 let rozdají na EURO v Polsku s Itálií o důležité tři body v boji o postup do semifinále. V týmu Vítězslava Lavičky působí hned čtyři hráči, kteří mají s fotbalem na Apeninském poloostrově co dočinení. Patrik Schick, Jakub Jankto i Lukáš Zima působí přímo v Serii A a obránce Stefan Simič, který hostoval v belgické lize, patří AC Milán. Na jejich dotazníky o životě v zemi gurmánů, se podívejte v článku.