Schick je komplexní útočník, ví kouč Italů. Je prý jako hvězda Tottenhamu

Útočník Patrik Schick hned v první sezoně v Serii A nastřílel za Sampdorii Janov jedenáct ligových gólů a italští fotbalisté do 21 let se před ním mají před středečním druhým duelem na mistrovství Evropy v Polsku proti českému týmu na pozoru. Trenérovi Luigimu Di Biagiovi připomíná soupeřův nejlepší hráč argentinského reprezentanta Érika Lamelu, který hrával za AS Řím a nyní je v Tottenhamu.