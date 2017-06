EURO U21 ONLINE: Česko - Itálie 1:0. Vedení vystřelil kapitán Trávník

Vstup do turnaje nevyšel, je čas na nápravu. Česká reprezentace do 21 let, která první zápas evropského šampionátu prohrála 0:2 s Německem, musí zabrat proti silným Italům. Trenér Lavička udělal proti prvnímu utkání tři změny, Václava Černého, Michala Sáčka a Petra Ševčíka nahradilo trio hráčů Bohemians 1905 Milan Havel, Martin Hašek a Michal Hubínek. Souboj o postupové naděje sledujte ONLINE na iSport.cz!