Žolík Havlík zničil Italy: Životní gól, takovou euforii jsem nezažil

"Mám takové smíšené pocity. Ještě v pátek jsme začali na Slovácku testy a potom mi trenér (Lavička) volal, že Aleš Matějů má nějaký problém. Nakonec jsem tady," řekl novinářům Havlík.

"Je to takové smutné, když se musím dostat na Euro tím, že se někdo zraní. Ale jsem rád, že jsem tady a mohou klukům pomoci," dodal jednadvacetiletý záložník, který se nevešel do původní nominace na šampionát.

Proti Itálii šel na trávník za stavu 1:0. "Úkoly byly udržet výsledek, bohužel jsme dostali gól," litoval Havlík, který krátce poté ztratil míč a nabídl soupeři brejk. "To jsem měl hodně nervy. Střetly se mi myšlenky, zpracování bylo špatné a pak jsem viděl, jak běží sám na brankáře. Doufal, že to netrefí, naštěstí přestřelil. Hodil jsem to za hlavu a hrál dál," uvedl Havlík.

Chvíli nato vstřelil rozhodující gól. "Viděl jsem, že to Choras (Tomáš Chorý) navádí, tak jsem si na něj křiknul. Dal mi to, rychle jsem si to zpracoval, zkusil to pravou, která je spíš na opírání, ale důležitý gól dala," usmál se Havlík.

"Takovou euforii jsem asi ještě nezažil, je to určitě můj nejcennější gól. Ukazoval jsem na tribunu na přítelkyni, která mě sem na Euro dovezla," doplnil s úsměvem.

I po vyrovnání věřil, že český tým dá druhý gól a oživí naději na postup. K němu potřebuje v sobotu porazit Dánsko a bude také záležet na ostatních výsledcích v dalších skupinách. "Od začátku jsme si za tím šli. Šli jsme do toho na 150 procent, že to musíme zvládnout. Povedlo se to a teď to musíme potvrdit v sobotu, abychom ukázali, že tohle nebylo zbytečné," dodal Havlík.

