Italové porážku neunesli. Ani nám nepodali ruku, kroutil hlavou Schick

PŘÍMO Z POLSKA | Byl to pro něj zvláštní zápas. V dresu soupeře narazil na celou řadu hráčů, se kterými se napříč sezonou srážel v Serii A. Nakonec se ale Patrik Schick mohl smát. Češi totiž na EURO jednadvacítky skolili favorizovanou Itálii 3:1 a raketově se vrátili do hry o postup. „Italové počítali, že s námi vyhrají. Prohrávat moc neumí,“ líčil útočník Sampdorie Janov.

Byl to pořádně vyhrocený zápas. Na trávníku se jiskřilo, strkanice nebyly ničím výjimečným. Hvězdy italské jednadvacítky těžce snášely fakt, že musely Čechům odevzdat všechny tři body.

Překvapilo vás, jak těžce soupeř kousal porážku?

„Ze zkušeností vím, že moc neumí prohrávat. Po zápase nám ani nepodali ruku. Samozřejmě jsme rádi, že jsme vyhráli. Ale to, co předvedli Italové, by se dělat nemělo.“

Myslíte, že mohli utkání trochu podcenit?

„Oni tam mají velké hráče, individuality. S námi počítali, že vyhrají. Možná přes ta jejich ega jim ani nedovolovalo si s námi podat ruce. Jsem o to radši, že jsme to zvládli.“

Jaké byly souboje během zápasu? Musel jste si toho hodně vyslechnout?

„Byly to takové ty klasické urážky, co bývají s každým soupeřem. Nebylo to nic zvláštního.“

Co vám blesklo hlavou v momentě, kdy Itálie vyrovnala na 1:1 a v zápase byla herně lepší?

„Napadlo mě, že musíme dát další gól. Myslím si, že tady v tom byl velký rozdíl oproti prvnímu gólu s Německem, ten nás hodně položil. Tady nás vyburcoval správným směrem, přidali jsme další dvě branky a utkání zvládli.“

Ano, i skóre může hrát v konečném účtování zásadní roli...

„Je to přesně tak. Navíc dát tři góly proti Itálii, to je super. Máme skóre vyrovnané a poslední zápas s Dánskem rozhodne.“

Vaše střídání v závěru bylo vynucené zraněním?

„Nebylo. Ale vydal jsem se ze všech sil, chytal jsem křeče. Pro tým jsem udělal, co jsem mohl a nechal se vystřídat, aby tam přišly čerstvé síly a zvládlo se to.“