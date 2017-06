MATEMATIKA: Češi, nebo Slováci? O postupu rozhodne skóre, možná i karty

Tak to se nečekalo! Portugalci porazili na EURO do 21 let v Polsku Makedonce jen 4:2 a jsou ze hry o postup do semifinále. Slováci, kteří skončili se shodně šesti body na druhém místě ve skupině A, totiž mají lepší skóre. Do všeho mohou každopádně promluvit v pátek Češi. Co potřebují na postup z druhého místa? A jak by případně mohli skupinu vyhrát?

Postup z prvního místa

Ideální scénář? Samozřejmě první místo. I to je pro českou reprezentaci ve hře, ačkoliv spíše v teoretické rovině. Svěřenci Vítězslava Lavičky by museli porazit Dánsko a doufat, že Itálie porazí Německo přesně 2:0. Jakýkoliv jiný výsledek v tomto zápase šanci Čechům na první místo bere.

Jako první totiž při rovnosti bodů rozhodují vzájemné zápasy, tady by to byla jasná plichta. A tak by přišlo na řadu skóre ze vzájemných zápasů. Češi ho už znají, mají 3:3. Němci jsou zatím na bilanci 2:0 (výhra nad Českem), u Italů je to 1:3 (prohra s Českem).

Protože se bavíme o situaci, kdy Itálie nad Německem zvítězí, záleželo by na konkrétním skóre z jejich zápasu. Možnosti je několik. Pokud by Itálie vyhrála 1:0, nejlepší skóre ze vzájemných zápasů by měli Němci (2:1), Češi by byli druzí.

Kdyby to bylo 3:0 a víc, nejlépe by na tom byla Itálie, Češi by opět zůstali hned za ní a Němci by na turnaji skončili. Nejhorší možností je výhra Itálie 3:1, 4:2, 5:3 a tak dále. V tom případě by totiž Češi skončili na třetím místě bez ohledu na výsledek proti Dánsku. Výhodou je, že Němci něco takového nebudou chtít dopustit, protože by sami svůj postup výrazně ohrozili.

A co ve chvíli, kdy by měly týmy shodně bodů ze vzájemného zápasu a sešly by se na shodném skóre včetně počtu nastřílených gólů? To by rozhodovala disciplína. Za červenou kartu se udělují 3 body, za žlutou 1 bod a za červenou po dvou žlutých opět 3 body. Kdo by „získal“ méně bodů, postoupil by. Jinými slovy, radoval by se slušnější tým.

A kdyby nastala opravdu ojedinělá situace, že by i po tomto hledisku na tom byly dva týmy shodně, přišla by na řadu poslední možnost. Pro Čechy v tomto případě krutá. Rozhodoval by totiž koeficient UEFA pro los základních skupin. A tam jsou Češi horší než Německo i Itálie.

Postup z druhého místa

Po zápasech skupiny A a B je jasné, že postup z druhého místa zajistí jen šest bodů. To pro český tým znamená jediné – zvítězit nad Dánskem. Z boje nicméně vypadli Portugalci a zůstali v něm jen Slováci.

Recept na Hapalovu partu je pro Čechy jasný. Existují dvě možnosti.

Možností první je porazit Dánsko 3:0, ale zároveň nedostat žádnou žlutou ani červenou kartu. V tom případě by totiž měli Češi a Slováci stejné skóre (6:3) a také stejný počet žlutých karet (4). Rozhodoval by tedy žebříček UEFA, kde jsou na tom svěřenci Vítězslava Lavičky lépe.

Možností druhou je ještě vyšší výhra, nebo alespoň vyšší počet vstřelených gólů. Tedy triumf 4:1 a lepší (4:0, 5:1, 5:2, 6:3 atd.). V tu chvíli by se čeští reprezentanti z druhého místa nemuseli na Slovensko ohlížet, měli by lepší skóre a bez ohledu na disciplínu postoupili.

Co rozhoduje v tabulce týmů z druhých míst 1. počet bodů 2. rozdíl ve skóre 3. počet nastřílených gólů 4. disciplinární prohřešky (1 bod za žlutou, 3 body za črevenou) 5. žebříček jednadvacítek (Česko – 33,690, Slovensko – 31,057)

