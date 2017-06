Lavička po výhře nad Itálií: Nemáme hlavu v oblacích, víme, o co hrajeme

PŘÍMO Z POLSKA | Když přišel po utkání mezi novináře, na první pohled byste vůbec nepoznali, co se právě stalo. Že jeho svěřenci sestřelili našlapanou Itálii 3:1 a vrátili se do hry o postup do semifinále. Trenér Vítězslav Lavička si zachoval výraz pokerového hráče, pro svůj tým měl ale pouze slova chvály. „Zápas jsme odpracovali velmi dobře, zlepšili jsme organizaci i agresivitu,“ hodnotil zkušený kouč.

Právě jste zlomili jednoho z favoritů celého turnaje. Jaké jsou to pocity?

„Teď samozřejmě krásné. Po prvním nevydařeném zápase jsme si vytyčili, že se potřebujeme zlepšit. Proti Němcům jsme neukázali to, čeho jsme schopní. Je pro mě podstatné, že si to všichni kluci uvědomili. Zápas proti Itálii jsme odpracovali velmi dobře.“

Navíc vám vyšly změny v sestavě...

„Potřebovali jsme něco změnit. Snažili jsme se malinko vyztužit střed pole, kde jsme věděli, že Italové hrají možná agresivněji, než Němci. To se nám podařilo. Museli jsme vyřešit i kraj obrany, bylo tam určitě přeskupení. Vyšlo nám to.“

Co vám ale proběhlo hlavou ve chvíli, kdy Itálie vyrovnala na 1:1 a v zápase měla navrch?

„Že to je komplikace. Věděli jsme, že tohle utkání potřebujeme vyhrát, abychom si uchovali naději. Co bylo skvělé, že nás hnala nejen vidina výhry, ale i fantastická podpora z tribun. Navíc myslím, že se změny v sestavě podařily. Zlepšili jsme agresivitu, byli lépe organizování. Navíc jsme zvýšili efektivitu. V prvním zápase jsme šance nevyužili, teď jich nebylo tolik, ale byli jsme produktivnější.“

Krátce před gólem na 2:1 navíc běžel italský útočník Petagna sám na branku...

„To jsou klíčové momenty, které vývoj utkání překlápí na jednu nebo druhou stranu. Nám se povedlo ho přečkat, pak se povedlo nasazení střídajících hráčů, kteří přinesli nejen novou energii, ale dokázali být u rozhodujících momentů.“

Zápas se znovu nevydařil Jakubu Janktovi, navíc chyboval přes inkasovaným gólem. Nezvažoval jste jeho vystřídání?

„Nezvažoval. Spíš jsme koukali, jak jsou na tom kluci fyzicky. Je pravda, že Jakub udělal nevynucenou ztrátu. My jsme věděli, že tak kvalitní tým, jako Itálie je, tohle dokáže okamžitě trestat. Nestačili jsme to zavřít a gólu zabránit, ale oceňuju charakter týmu. Je tam i faktor štěstí, ale kluci šli za vítězstvím a jsem rád, že to vedlo k úspěchu.“

Co o mimořádně cenné výhře rozhodlo?

„Po prvním zápase jsem říkal, že potřebujeme zlepšit všechno. V tom prvním jsme neukázali potenciál, teď jsme pracovali velmi tvrdě jako tým. Byli jsme produktivnější a vyšla nám střídání. To bych vypíchl jako klíčové momenty.“

Jak bude nyní složité udržet hráče nohama na zemi?

„Tenhle tým nemá hlavu vysoko v oblacích. Víme, co je proti Dánsku ve hře. Tím, že jsme to teď zvládli a vyhráli o dvě branky, tak se situace o postup otevírá pro všechny týmy. Bude to ještě hodně zajímavé.“