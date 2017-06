Lavička o odletu Schicka kvůli Juventusu: Může mu to jedině prospět

PŘÍMO Z POLSKA | Výjimečný přestup, výjimečný režim. Útočník Patrik Schick na jeden den opustil reprezentaci do 21 let a vyrazil z Polska do Turína, kde absolvoval poslední procedury před potvrzením jeho angažmá v Juventusu. Ačkoliv šlo o netradiční rozhodnutí, trenér Vítězslav Lavička se na něj rozhodl kývnout. Věří, že Schickovi přidá na pohodě ve zbývajícím průběhu turnaje.

Video k článku 720p 360p REKLAMA Lavička pustil Schicka do Turína. Pomůže mu to ve výkonech, hlásí VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak došlo k rozhodnutí o Schickově uvolnění na jeden den?

„Samozřejmě je to citlivá věc, ale chceme udržet kvalitní vztahy mezi reprezentací, kluby a hráči. Včera za námi přišel Patrik s tím, jestli by mohl uvolněný na den, aby si splnil povinnosti související s jeho přestupem. Zvážili jsme to, prokomunikovali s vedením asociace uvnitř našeho týmu a konečné stanovisko bylo takové, že jsme mu dali svolení.“

Může mu pomoci ve výkonech na šampionátu, když bude mít svoji budoucnost vyřešenou?

„To byl jeden z důvodů, který nás vedl k rozhodnutí, že jsme Patrikovi vyhověli. Za poslední týdny se toho kolem něj děje hodně. Pokud se kladně vyřídí tahle záležitost s jeho přestupem, může mu to jedině prospět.“

Byl jste na takovou alternativu připravený předem?

„Ano, počítali jsme, že to může přijít v průběhu kempu na Kaprunu a že se to může protáhnout až do mistrovství Evropy. Nastala druhá možnost a my ji řešili.“

Jak to probíhalo?

„Skutečně bleskově. Je to celé v režii agentury, která Patrika zastupuje. Dnes ráno odletěl speciálem přímo do Turína, kde si absolvuje všechny procedury kvůli přestupu a večer se bude hlásit zpátky na hotelu. Je to opravdu bleskový výlet.“