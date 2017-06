Italové jsou někdy namistrovaní, uznal Simič. Potěšil ho Donnarumma

"Mám palec, který vypadá, že je to mezi tím, že odpadne, nebo zůstane. Bohužel Petagna mi šlápl na nohu. Je to cítit, je to urostlý chlap. Ale musí to být v pohodě," řekl novinářům Simič.

V italském týmu měl vedle Petagny několik známých a s jedním z nich, talentovaným brankářem Gianluigim Donnarummou, prohodil pár slov hned po závěrečném hvizdu. Ostatní soupeřovi hráči prchli do kabin a nepodali soupeři ruce.

"Jsem rád, že neutekl, protože to, jak se zachovali ostatní, to mě trochu zklamalo. Je to můj velký kamarád, hodně jsme toho spolu minulý rok zažili. Takže to bylo v přátelském duchu," dodal Simič.

Radost z výhry mu pokazilo dlouhé čekání na antidopingové zkoušce. "Bohužel to nešlo. Zkazilo mi to chuť toho vítězství, protože jsem se nemohl pozdravit s našimi hráči ani s Italy a ani jsem neviděl svou rodinu. Asi za půl hodiny jsem vypil tři litry vody. Když na vás kouká někdo, jak jdete na záchod, není to příjemné," řekl. "Chtěl jsem si s Italy popovídat po zápase, bohužel to nešlo. Takže jsme byli v kontaktu jen přes zprávy," dodal.

Italové podle něj byli dost zaskočení. "Udělali čtyři změny v sestavě, asi z toho důvodu, aby nechali hráče odpočinout na třetí zápas. Brali nás asi jako velikého outsidera. Doufám, že jsme je dobře zaskočili a pro příště si to snad budou pamatovat," usmál se Simič.

V minulé sezoně hostoval v belgickém Mouscronu a za A-tým AC Milán ještě nedostal zápasovou šanci. "Kluci z AC Milán mi pogratulovali, ale s vedením jsem v kontaktu nebyl. Jen vím, že mi přišla pozvánka na soustředění s AC Milán, tam se objevím. Ale na to se budu soustředit až po posledním zápase Eura," uvedl Simič.

S českým týmem ho čeká v sobotu poslední zápas skupiny s Dánskem, v němž budou mladíci bojovat o postup do semifinále. Reprezentanti se až po skončení dalších dvou skupin dozvědí, jaký výsledek budou potřebovat.

"Je to hodně složité. Poprvé bych asi zažil, že by šest bodů nemuselo stačit. Tenhle systém s třemi skupinami vidíme snad poprvé ve všech sportech, bývají buď dvě, nebo čtyři. Nedá se dělat nic jiného než porazit Dány a doufat, že Makedonie potrápí Portugalce," dodal Simič.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Trávník, 79. Havlík, 85. Lüftner Hosté: 70. D. Berardi Sestavy Domácí: Zima – Havel, Lüftner, Simič, Holzer – Souček, Hubínek (77. Chorý) – Jankto, Trávník (C), M. Hašek (66. Havlík) – Schick (84. Sáček). Hosté: G. Donnarumma – Conti, Ferrari, Rugani (C), Calabria – Grassi (54. Chiesa), Cataldi (83. Cerri), Pellegrini – D. Berardi, Petagna, Bernardeschi (75. Gagliardini). Náhradníci Domácí: Macej, Vejmola, Kaša, Stronati, Barák, Černý, Havlík, Nečas, Sáček, Ševčík, Chorý, Juliš Hosté: Cragno, Scuffet, Barreca, Biraschi, Caldara, Benassi, Locatelli, Gagliardini, Chiesa, Cerri, Garritano, Pezzella Karty Domácí: Hubínek, Havlík Hosté: D. Berardi, Cataldi, Conti, Cerri Rozhodčí Benoît Bastien (FRA) – Frédéric Haquette (FRA), Hicham Zakrani (FRA) Stadion Stadion Miejski, Tychy

