EURO U21 ONLINE: Slovensko vede nad Švédy 2:0, stejně tak Anglie s Polskem

ONLINE | Čtvrtečními zápasy vyvrcholí skupina A na mistrovství Evropy do 21 let v Polsku. Domácí reprezentace se od 20:45 loučí s turnajem proti Anglii, naopak Slovensko potřebuje k udržení naděje na postup porazit obhájce titulu ze Švédska, který už do play off s jistotou nepronikne. Oba zápasy sledujte ONLINE na iSport.cz!