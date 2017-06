Schickův perný den! Deset hodin v Juventusu i smršť selfie s fanoušky

Jednadvacetileté torpédo tuzemské výroby se ve čtvrtek brzo ráno odpojilo v polských Tychách od týmu Vítězslava Lavičky a leteckým speciálem v sedm ráno vyrazilo směr Itálie. Ještě předtím útočník požádal o svolení k návštěvě špičkové kliniky vedení týmu. To mu po poradě vyhovělo.

Lavička pustil Schicka do Turína. Pomůže mu to ve výkonech, hlásí

„Prohlídka měla proběhnout už po návratu z utkání seniorské reprezentace v Norsku a před odjezdem do Polska, bohužel se neuskutečnila. Pak ve vzduchu visela tahle varianta. Samozřejmě to pro nás bylo složité rozhodování, protože je uprostřed EURO. Ale ctili jsme zájmy jednadvacítky, respektujeme, že se pro hráče jedná o významnou událost. Chceme, aby měl po zbytek turnaje klidnou hlavu,” vysvětlil manažer reprezentace Jaromír Šeterle, proč dali útočníkovi zelenou.

Part 1 completed in a flying visit to Turin for Patrik #Schick! 👌



Watch this space, Bianconeri... pic.twitter.com/ztUC83aAf5