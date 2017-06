Pyšný kouč Slováků Hapal: Postup na úkor Čechů? Jsem optimista

Český trenér slovenské fotbalové reprezentace do 21 let Pavel Hapal je optimista. Po čtvrteční výhře 3:0 nad obhájci titulu ze Švédska věří, že jeho výběru bude šest bodů a skóre 6:3 stačit na postup do semifinále mistrovství Evropy. Do něj by Slováci mohli projít z druhého místa ve skupině i na úkor českého týmu.

O výhře Slovenska v Lublinu rozhodli v prvním poločase Martin Chrien s Jaroslavem Mihalíkem a ve druhém poločase přidal třetí gól Lubomír Šatka. "Mohli jsme vyhrát i 4:0, ale to už by ale opravdu bylo moc. Jsem moc pyšný na hráče a to, co co tady tenhle tým předvádí a doufám, že ještě předvádět bude," řekl Hapal na webu slovenského svazu.

"Naši hráči předvedli neuvěřitelný výkon. První poločas byl úžasný, po změně stran jsme si vybrali slabší pasáž, ale podržel nás brankář," uvedl český kouč. Jeho tým díky vítězství skončil ve skupině o bod druhý za Anglií a musí počkat, jak dnes dopadne Portugalsko a v sobotu Česká republika. Oba celky zatím mají na kontě tři body a skóre 3:3.

"Jsem optimista, byl jsem a budu. A nabádal jsem k tomu i hráče. Dneska není ve fotbale snadné vyhrát 4:0 a takový výsledek musí naši konkurenti uhrát," uvedl Hapal na webu slovenského svazu. "Stano Lobotka (slovenský záložník) to řekl pěkně: Jestli máme postoupit, postoupíme," dodal.

Pokud by Slováci do semifinále z tabulky týmů na druhých místech postoupili, narazili by na silné Španělsko. "V pátek se bude připravovat realizační tým, hráčům dáme volno," řekl Hapal. "Potřebují zregenerovat, po zápase mají nějaké šrámy. Tréninkový bude až další den, nebo už možná budeme na cestě domů," přidal.

720p 360p REKLAMA Schick: Co na Dány? Nic jiného než výhra • VIDEO iSport TV

720p 360p REKLAMA Havlík: Jsou tu fanoušci z Hradiště, atmosféru si moc užívám • VIDEO iSport TV