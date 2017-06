Černý: Můj přínos pro tým musí být větší. Přijde další šance v duelu o vše?

Sám dobře věděl, že to nebylo ono. Nebyl nadšený ze svého vlastního výkonu, jaký předvedl na začátek turnaje proti Němcům, a kvůli němuž ho pak trenéři jednadvacítky nepostavili do zápasu proti Itálii. Kopat kolem sebe ale Václav Černý neumí, prostě to nedělá. Naopak, sám k sobě je přísný, sebekritický.