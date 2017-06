EURO U21 ONLINE: Srbsko - Španělsko 0:1. Pyrenejce poslal do vedení D. Suárez

Fotbalisté Srbska už nemůžou na EURO do 21 let postoupit do semifinálových bojů, naopak Španělé mají díky výhře nad Portugalskem jistotu prvního místa. Oba týmy ale hrají o čest a minimálně někteří mladíci určitě i o své jméno. Zápas sledujte od 20:45 ONLINE na iSport.cz.