V Plzni nehrál, na EURO Chrien září. Je výjimečný, chválí ho Hapal

Do Plzně přišel už v létě roku 2014 jako velký talent slovenského fotbalu z Banské Bystrice. Jenže od té doby odehrál za Západočechy pouze čtyři soutěžní duely, ve kterých nasbíral 81 minut a byl ve třech různých klubech na hostování. Nyní však záložník Martin Chrien září na EURO do 21 v Polsku a v základní skupině byl nejefektivnějším hráčem Slovenska. Dva góly vstřelil a na další dva nahrál.

Již třetím rokem patří Viktorii Plzeň, ale prosadit se do její sestavy se nikdy nedokázal. Od roku 2014 si Martin Chrien vyzkoušel angažmá v Českých Budějovicích, v Brně a naposledy v loňském roce hostoval během podzimní části sezony v Ružomberoku. Až pro jarní část si ho kouč Roman Pivarník stáhl do Plzně. Avšak po jeho konci na začátku dubna nedostal Chrien na hřišti ani minutu.

To však neodradilo Pavla Hapala, trenéra slovenského výběru do 21 let, aby autora čtyř branek v kvalifikaci o turnaj v Polsku, zařadil do konečné nominace.

Risk jako by se kroměřížskému rodákovi vyplatil. Ačkoliv není Chrien žádný čahoun (měří 182 cm), na EURO v Polsku dal už dva góly hlavou. Navíc si připsal i dvě asistence a fanoušci se na sociálních sítích diví, jak takový talent mohli na západě Čech přehlížet.

„Vždy v zápase udělá co si, co nikdy jiný z hráčů neumí. V tom je výjimečný,“ chválil Chriena kouč Hapal po zápase se Švédskem. „Při standardní situaci dobře předvídal. Správně vytušil, kam přijde míč. Má jednoduchý instinkt. Ale on vždy uměl dávat góly, nepřekvapuje mě to,“ dodal český trenér.

„Za vstřelené góly jsem rád, ale okamžitě bych je vyměnil za postup,“ řekl po vítězství v posledním duelu skupiny A nad Švédskem (3:0). O budoucnosti v Plzni však hovořit nechtěl. „Teď to vůbec neřeším. Když hraji za národní mužstvo, tak klubový fotbal jde bokem,“ dodal.

Každopádně se dá s jistotou potvrdit, že musel trenéra Viktorie, Pavla Vrbu, donutit k zamyšlení, zda už Chrien pro první tým opravdu nedorostl. V nabité konkurenci to však bude mít náročné. Do kádru se vrátil Daniel Kolář, klub je blízko k získání Aleše Čermáka a k dispozici je i rakouský fotbalista Andreas Ivanschitz.