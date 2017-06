Lov talentů na EURO? Skauty vyslaly BVB i Slavia. Sparta, Real či United ne

EURO do 21 let = hromada talentovaných fotbalistů. Ne nadarmo kluby vypravily do Polska početné týmy skautů, kteří mají za úkol monitorovat vycházející fotbalové hvězdy. Zatímco Borussia Dortmund jich má na evropském šampionátu hned sedm, najdou se kluby, které svého zástupce nevyslaly. Mezi nimi jsou například Manchester United, Liverpool, ale i pražská Sparta.