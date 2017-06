EURO U21: Itálie - Německo 1:0. Oba týmy postupují do semifinále

Prohra, ale žádná tragédie. Fotbalisté Německa sice v posledním zápase skupiny C podlehli Italům 0:1, ale díky nejlepšímu rozdílu skóre z týmů na druhých místech také postupují. Semifinále se odehraje v úterý 27. června. V Tychách se od 18:00 utká Anglie s Německem a v Krakově se o tři hodiny později střetnou Španělsko a Itálie.

Zatímco německý trenér Stefan Kuntz nasadil ve třetím zápase po sobě stejnou základní jedenáctku, jeho protějšek Di Biagio udělal oproti prohře s českou reprezentací (1:3) pět změn. Do základu se poprvé na turnaji dostal Federico Chiesa a nahradil útočníka Andreu Petagnu, Itálie tak poprvé nastoupila v rozestavení 4-4-2 namísto 4-3-3. Do obrany se vrátili Mattia Caldara a Antonio Barreca a do zálohy Marco Benassi a Roberto Gagliardini.

V šesté minutě rozvlnil italskou síť po přímém kopu Marc-Oliver Kempf, rozhodčí ale gól neuznal kvůli ofsajdu. Itálie se do první šance dostala v 13. minutě, Benassi ale hlavičkoval do rukavic gólmana Juliana Pollersbecka. Neuspěl ani Lorenzo Pellegrini se střelou z větší vzdálenosti.

Po půlhodině hry Jihoevropané otevřeli skóre. Po nepřesné rozehrávce Němců se k míči dostal Chiesa, předložil jej Federicu Bernardeschimu a útočník Fiorentiny vstřelil první gól na šampionátu.

V 58. minutě se do příležitosti dostal Mitchell Weiser, spoluhráč Vladimíra Daridy z Herthy Berlín však nemířil přesně. Na druhé straně prověřil Pollersbecka přízemní střelou Pellegrini. Jedenáct minut před koncem mohl definitivně rozhodnout Andrea Conti, avšak netrefil branku a navíc v době přihrávky stál v ofsajdu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 31. Bernardeschi Hosté: Sestavy Domácí: G. Donnarumma – Conti, Caldara, Rugani, A. Barreca – Chiesa (78. Petagna), Gagliardini, Pellegrini, Benassi – D. Berardi (86. Locatelli), Bernardeschi. Hosté: Pollersbeck – Toljan, Stark, Kempf, Gerhardt – Dahoud (72. G. Jung), Arnold – Weiser (76. Amiri), Meyer (67. Philipp), Gnabry – Selke. Náhradníci Domácí: Cragno, Scuffet, Calabria, Cataldi, Grassi, Cerri, Petagna, Biraschi, Garritano, Locatelli, Pezzella, Ferrari Hosté: Schwäbe, Vlachodimos, Tah, Jung, Klünter, Platte, Amiri, Kehrer, Haberer, Öztunali, Kohr, Philipp Karty Domácí: D. Berardi, Chiesa, Bernardeschi, Conti Hosté: Kempf, Gerhardt Rozhodčí Vinčić – Klančnik, Kovačić (vš. SLO) Stadion Stadion Cracovia, Kraków

