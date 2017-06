Česko – Dánsko 2:4. Zázrak se nekonal, Lvíčata na EURO končí

Zázrak se nekonal! Čeští fotbalisté nezvládli poslední duel ve skupině C a po prohře 2:4 se s EURO do 21 let v Polsku loučí. V tabulce navíc český tým obsadil poslední místo. Čeští mladíci v Tychách dokázali dvakrát vyrovnat, na další dvě branky však už nezareagovali. Na trefu Lucase Andersena z 23. minuty odpověděl za čtyři minuty Patrik Schick a na gól Kennetha Zohoreho z 35. minuty pak na startu druhé půle střídající Tomáš Chorý. V 73. minutě ale Zohore druhou brankou v zápase rozhodl a v nastavení přidal pojistku Marcus Ingvartsen.

Reprezentanti zakončili skupinu C s bilancí výhry 3:1 nad Itálií a dvou porážek 0:2 s Německem a dnes s Dánskem. S účinkováním na turnaji se "Lvíčata" rozloučila po skupině stejně jako předloni na mistrovství Evropy na domácí půdě.

Trenér Lavička udělal oproti vítěznému utkání s Itálií jednu změnu. Hašek se zatáhl do středu pole místo Hubínka a do sestavy se vrátil ofenzivní záložník Černý. Právě on se už po dvou minutách dostal ke střele, ale s přispěním dánské teče minul.

"Lvíčata" potřebovala vyhrát minimálně o tři góly, ale Seveřané, kteří po úvodních prohrách 0:2 s Itálií a 0:3 s Německem už nemohli postoupit, je do žádného velkého tlaku nepouštěli.

Naopak Dánové sami hrozili a nejvíce Andersen. Bývalý spoluhráč Černého z Ajaxu Amsterodam dvakrát minul, ale ve 23. minutě už otevřel skóre. Zohore se prosadil přes Lüftnera, Andersen přes Simiče a překonal Zimu.

Češi odpověděli hned za čtyři minuty. Balon se na hranici vápna odrazil k Schickovi a ten střelou pod břevno srovnal. Nejlepší střelec kvalifikace dal první gól na turnaji.

Za dalších osm minut ale udělala "Lvíčata" chybu v rozehrávce, Pedersen nasprintoval do brejku a předložil míč před branku Zohoremu, který ho doklepl do sítě. Opět odpovědět mohl Černý, jenže pálil do gólmana.

Srovnat se Čechům podařilo v 54. minutě. Na Janktův centr si naběhl střídající Chorý a hlavou nedal gólmanovi šanci. Radoval se z první branky za jednadvacítku.

Reprezentanti ožili, ale žádnou z nadějných akcí nedotáhli. Místo toho Dánové udeřili v 73. minutě po dalším brejku, který zblízka zakončil Zohore. O třetí srovnání se mohli postarat Schick a Trávník, ani jeden se však neprosadil a už v nastavení opět sám před Zimou zpečetil skóre střídající Ingvartsen.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Schick, 54. Chorý Hosté: 23. L. Andersen, 35. Zohore, 73. Zohore, 90+1. Ingvartsen Sestavy Domácí: Zima – Havel, Lüftner, Simič, Holzer (78. Havlík) – Souček, M. Hašek (46. Chorý) – Černý, Trávník (C), Jankto (64. Juliš) – Schick. Hosté: J. Höjbjerg – Nissen, Maxsö, Banggaard, Pedersen (74. Blåbjerg) – Hjulsager (65. Ingvartsen), Vigen Christensen (C) (57. Nielsen), Nörgaard, M. Jensen – Zohore, L. Andersen. Náhradníci Domácí: Barák, Havlík, Hubínek, Chorý, Juliš, Kaša, Macej, Nečas, Sáček, Stronati, Vejmola, Ševčík Hosté: Andersen, Blåbjerg, Börsting, Duelund, Hagelskjaer, Holst, Ingvartsen, Iversen, Junker, Rasmussen, Nielsen, Hansen Karty Domácí: Černý, Simič, Souček Hosté: Ingvartsen Rozhodčí Madden Stadion Stadion Miejski, Tychy

