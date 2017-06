EURO U21 ONLINE: Česko - Dánsko 2:3. Zohore opět udeřil, postup se vzdálil

Zápas o všechno je tu! Čeští fotbalisté bojují v posledním utkání skupiny C o postup do semifinále EURO do let. Jistotu postupu dává české reprezentaci výsledek 3:0 bez obdržené karty, do semifinále se můžou podívat ale i za několika dalších okolností. Kouč Vítězslav Lavička udělal oproti zápasu s Itálií jednu změnu v sestavě. Chybí Michal Hubínek a do základu se vrací Václav Černý. Nejdůležitější zápas na turnaji sledujte od 20:45 ONLINE na iSport.cz.