Slabé výkony opor? Zklamali jsme jako tým, říká Lavička. Končit nechce

Končíte poslední ve skupině, jak to nesete s ohledem na nadějnou generaci?

„Je to velké zklamání. Samozřejmě jsme šli do zápasu s úmyslem, že chceme postoupit a chceme pro to udělat všechno. Myslím, že kluci to tam nechali. Zápas se nevyvíjel dobře, soupeř šel do vedení, my jsme stačili reagovat ale jen dvakrát. Sráželi nás trochu chyby v rozehrávce, nevynucené ztráty a soupeř byl ve výhodě, měl svoji kvalitu, nemohli jsme hrát úplně bezhlavě. Bohužel takové štěstí, jaké jsme měli proti Itálii, při nás teď nestálo, a soupeř nás trestal v době, kdy jsme otevřeli obranu a hráli na riziko.“

A vaše ofenziva? Do turnaje jste šli s pověstí útočného týmu...

„Na turnaji jsme nepotvrdili to, co nás provázelo, ale věděli jsme, že úroveň a kvalita soupeřů bude jiná než v kvalifikaci, kde podobnou úroveň měla jen Belgie.“

Jak pak hodnotíte to, jak jste se měřili s Německem a spol.?

„Abych se pustil do hodnocení, to teď nechci. Chci si nejdřív urovnat myšlenky, podívat se na zápas s Dánskem a pak se k tomu případně vyjádřím. Ale viděli jste sami, že pokud jsme měli zápas pod kontrolou jako proti Itálii, hra nám fungovala, ale když jsme potřebovali zvýšit akcent na ofenzivu, tak ne vždycky nám fungovala organizace směrem dozadu. Z toho pramenilo, že soupeři šli do vedení. Němci nebo Dánové dokázali trestat a honit takové zápasy je pak složité.“

Ukázal tým maximum?

„Myslím, že kluci se vydali ze všech sil. Neříkám, že byli všichni v top formě, to je druhá věc, ale všichni měli nejlepší úmysl nechat tu svoje maximum pro úspěch.“

Co říkáte na postupový klíč EURO?

„Tohle je realita, kterou musíme respektovat. Už před turnajem jsem říkal, že mi přijde kruté a nešťastné tohle schéma, ale je to věc UEFA, ona má technickou komisi, která to velmi dobře zhodnotí.“

Kdo z jednadvacítky má podle vás na posun do áčka?

„Myslím, že jste sami viděli, že se kluci nejen na tomhle turnaji, ale v celém cyklu vyprofilovali z mladíčků v osobnosti. Dneska máme v kádru hráčů, kteří mají přesah do áčka a jsme rádi, že jsme je tu mohli využít. I další mají na to, aby se dostali na nejvyšší úroveň české reprezentace a pomohli českému fotbalu v růstu.“

Měl jste pocit, že tenhle tým nevyužil svůj potenciál?

„Já nechci mluvit příliš v emocích. Jeden zápas jsme měli výborný, vydařený, dva jsme prohráli, skončili jsme čtvrtí, tak hodnocení úplně pozitivní být nemůže. Jsme si vědomi, že v konfrontaci s nejlepšími nám něco chybělo. Soupeře, jaké jsme tu měli, nás dokázali trestat.“

Na evropský šampionát jednadvacítek do Polska odjížděl v pozici největší hvězdy českého týmu. Nebylo to jednoduché břímě, které musel útočník Patrik Schick nést. Dařilo se mu to se střídavou úspěšností. Herně většinu spoluhráčů i soupeřů převyšoval, ale vstřelil pouze jeden gól. „Bohužel, neměl jsem na turnaji střelecké štěstí," hlesl talentovaný útočník. Po dovolené už nabere směr Turín, měl by se hlásit na začátku přípravy Juventusu.

Budete u týmu pokračovat?

„Ano, mám dál chuť. Máme ústní dohodu, že po skončení turnaje a po návratu do Prahy si najdeme čas, abychom si sedli a jednali s vedením FAČR o nové smlouvě. Za mě můžu říct, že chuť pokračovat mám.“

Co jste říkal hráčům v kabině?

„Velmi krátce, protože jsem měl ještě povinnosti s médii. Přišel jsem do kabiny a zklamání kluků odpovídalo tomu, jak jsme dopadli, ale poděkovali jsem jim, i za to, že přes nepříznivý výsledek do toho dali všechno, vydali se ze všech sil. Hráli jsme v závěru proti Dánsku totální fotbal, otevřeli jsme defenzivu, snažili se vepředu něco vytvořit a dát nějaký gól, ale poděkoval jsem jim a mám to ještě v úmyslu, až budeme ve větším klidu na hotelu, za celý cyklus, za cestu kvalifikací, za to, jaký vytvořili dobrý tým a vyprofilovali se v osobnosti. Řada z nich má na to, aby svou kariéru posouvala vzhůru.“

Byli podle vás klíčoví hráči za očekáváním?

„Je těžké dělat hodnocení pár minut po zápase. Říkal jsem, že si zápas a EURO chci nejdřív rozebrat, abych teď střílel od boku, kritizoval, to v žádném případě nechci. Prožívám zklamání jako celý tým, na tohle si nechám odstup.“