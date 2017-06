ZNÁMKOVÁNÍ: Až na Simiče propadla obrana, Souček hrál nejhorší utkání

Museli s velkým rozdílem vyhrát, ale to nebylo v sobotu v silách českých fotbalistů do 21 let. Na EURO v Polsku se s turnajem rozloučili porážkou 2:4 s Dánskem. Špatný výkon předvedla především obrana, která několikrát zaváhala. Měřítko snesl pouze stoper Stefan Simič. Propadli ale i hráči ve středu zálohy. Tomáš Souček odehrál s Dány nejhorší zápas na EURO. Jak všechny hráče oznámkoval redaktor Jan Podroužek, se podívejte v galerii.