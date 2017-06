Hrdina s tahákem! Němcům pomohl do finále fígl, mladík připomněl legendu

Podíval se na papír ukrytý pod stulpnou, pohledem zkontroloval totožnost exekutora a pak už to bylo pouze na něm. Německý brankář Julian Pollersbeck se stal hrdinou výběru do 21 let na EURO v Polsku. V penaltovém rozstřelu vychytal Angličany i díky speciální pomůcce a Němci se stali prvními finalisty šampionátu.

Že jsou Němci inovativní, se již dávno ví. Že se moderní technologie nebojí používat ve fotbale také, ale někdy jsou prvky „staré školy“ takřka k nezaplacení. Své by o tom mohl vyprávět 22letý brankář Julian Pollersbeck.

V semifinále EURO do 21 let došlo mezi Němci a Angličany až na penaltový rozstřel. Do něho si Pollersbeck vzal s sebou do branky tahák na papíru, schoval si jej do levé stulpny, a když potřeboval, tak do něj nahlédl - i když zrovna ve chvíli, kdy ho při tom nachytala kamera, tak inkasoval.

Navázal tak na bývalou legendární jedničku Němců Jense Lehmanna, který totožnou věc provedl na MS v roce 2006 proti Argentině. Lehmann tehdy chytil soupeři dvě penalty, pouze jeden střelec byl však v jeho poznámkách ukrytých ve stulpně.

Pollersbeck kryl rovněž dva anglické pokusy a Němci se radovali z postupu do finále. To však penaltový hrdina poznal, až když se na něho rozeběhli jeho spoluhráči.

„Během rozstřelu jsem byl mimo. Když jsem chytil poslední penaltu, vůbec jsem netušil, že jsme vyhráli. Došli mi to, až když jsem viděl kluky běžet za mnou,“ přiznal po zápase brankář, který se z druholigového Kaiserslauternu přesune za 3,5 milionů eur od nové sezony do Hamburku.