Finále EURO U21: Německo - Španělsko 1:0. Trofej mají po 8 letech

Fotbalisté Německa ovládli mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku. Ve finále v Krakově porazili Španělsko 1:0 brankou Mitchella Weisera ze 40. minuty. Zopakovali tak triumf z roku 2009 a získali druhý titul.

Španělsko naopak nenavázalo na prvenství z let 1986, 1998, 2011 a 2013 a nevyužilo šanci dotáhnout se v počtu titulů na Itálii, která vyhrála Euro jednadvacítek pětkrát.

Španělé procházeli dosavadním průběhem turnaje bez zaváhání a předešlé čtyři duely vyhráli, finále jim ale vůbec nevyšlo. Jihoevropský celek za celý zápas vyslal jen jednu střelu mezi tyče a Němcům, kteří v úvodním utkání skupiny porazili český tým 2:0, stačil k vítězství jediný gól.

Favorizovaní Španělé hráli hlavně v úvodním dějství profesorský fotbal a Němci toho využili. V sedmé minutě ještě Meyer hlavičkoval do tyče, ale pět minut před přestávkou už outsider finále otevřel skóre. Toljan přes nedůrazného obránce nacentroval do vápna a Weiserova vysoká hlavička zapadla obloukem do sítě.

Po pauze Španělé přidali. V 59. minutě napřáhl nejlepší střelec šampionátu Saúl Ňíguez, ale šesté trefy na turnaji se po brankářově zákroku nedočkal. Vzápětí mohl na druhé straně zvýšit Gnabry, kterého vychytal gólman Arrizabalaga.

Španělsku se nedařilo a trápení nezlomil ani Ceballos, jenž vypálil z dálky těsně vedle. Jihoevropský celek dohrával v křeči a nevytvořil si pořádnou gólovou šanci. Němci vydrželi se silami a závěr zkušeně ubránili, přestože na rozdíl od soupeře v semifinále vyřadili Anglii až na penalty.

Český celek s bilancí jedné výhry a dvou porážek nepostoupil ze skupiny.