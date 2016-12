Vyrostl v Německu, hraje za Česko. Národní tým objevil útočníka

Když trenér reprezentačního výběru do 19 let Jan Suchopárek hledal během podzimu další možnosti v útoku, narazil na zajímavou možnost. Objevil Romana Kašiara, mladíka ze Stuttgarter Kickers, který má české i německé občanství.

„Dostal jsem se k němu přes jeden kontakt v Německu. Podařilo se mi sehnat video z některých jeho utkání, líbil se mi v nich a spojil jsem se s jeho otcem, který je původem z Brna,“ líčí Suchopárek.

Otec Romana Kašiara získal v roce 1988 československý dorostenecký titul se Zbrojovkou Brno. V témže roce odjel se svými spoluhráči na turnaj do Stuttgartu a po něm už v Německu zůstal. Hrával zde mimo jiné ve Stuttgartu, Reutlingenu, Mnichově nebo Ludwigsburgu, kde působí i dnes coby trenér místního týmu do 19 let.

Ludwigsburg je také rodiště Kašiara mladšího. Ovšem i jeho máma pochází z Brna, proto s češtinou nemá žádný problém. „U nás doma se mluví jen česky,“ říká Kašiar. Do Česka jezdí od malička pravidelně. „Myslím, že ho znám dobře,“ hlásí.

Momentálně nastupuje za devatenáctku Stuttgarter Kickers, s níž bojuje v dorostenecké bundeslize ve skupině Jih/Jihozápad (pak jsou ještě další dvě skupiny). Patří k lídrům mužstva, je jeho kapitánem. „Je tam výraznou osobností,“ přitakává Suchopárek.

Myslí na angažmá v lepším klubu

Méně slavnému celku ze Stuttgartu se ale v konkurenci Bayernu Mnichov, Hoffenheimu, Mainzu, Eintrachtu Frankfurt, Augsburgu či Kaiserslauternu moc nedaří, s osmi body po patnácti kolech zůstává v tabulce přikován na posledním, čtrnáctém místě. „Jsme nejmenší tým v bundeslize, takže je těžké konkurovat velkým klubům. Kvalita soutěže je velká,“ přiznává Kašiar.

Sám se ale snaží, jak jen umí. Se třemi góly a stejným počtem asistencí je nejproduktivnějším hráčem týmu. Navíc když už Stuttgarter Kickers získali body, právě Kašiarův příspěvek se ukázal jako klíčový. Jeho branka rozhodla o výhře v Norimberku, nahrál na obě branky při výhře nad Frankfurtem, dvěma zásahy a jednou asistencí prakticky zařídil remízu 3:3 s Mainzem.

I přesto, že patří mezi tahouny dorostu, do seniorského áčka, které se plácá v Regionální lize, čtvrté nejvyšší německé soutěži, moc nenakukuje. Za celou podzimní část byl jen jednou na lavičce náhradníků.

Těžko říct, jak dlouho v současném klubu vydrží. Silně nazrává doba k přestupu do ambicióznějšího a lepšího týmu. „Jestli by měl zůstat ve Stuttgarter Kickers, myslím, že by to pro něj bylo špatně. Určitě i on sám cítí, že by se potřeboval posunout výš, uvažuje o změně klubu,“ podotýká Suchopárek. Kašiar to potvrzuje. Ostatně na otázku, jaké jsou jeho fotbalové cíle, odpovídá: „Ty nejvyšší!“

Česko do listopadu nikdy předtím nereprezentoval, za devatenáctku proti Německu si odbyl úplnou premiéru. „Zaujal mě pohybem, je velice dobře pohybově vybavený. Je to pracovitý hráč, který poměrně rychle vnímal pokyny a věci, které jsme po něm chtěli,“ charakterizuje ho Suchopárek. „Nyní je hráčem širšího kádru, je možné, že se v nominaci dál objeví. Uvidíme,“ dodává trenér reprezentační devatenáctky.