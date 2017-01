České hokejistky porazily v závěrečném utkání v základní skupině B na domácím mistrovství světa hráček do 18 let v Přerově Finsko 3:2 v prodloužení a ze druhého místa postoupily do čtvrtfinále. V něm je ve středu čeká vítěz dnešního večerního duelu Ruska se Švédskem.