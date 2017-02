Karel Rada chystá fotbalistky na ME do 17 let v Česku: Ženský fotbal jde nahoru

První polovina května bude v Česku patřit ženskému fotbalu, v Plzni totiž odstartuje mistrovství Evropy fotbalistek do 17 let. Domácí tým povede bývalý reprezentant Karel Rada. „Díky pořadatelství ME se pohnul ženský fotbal kupředu,“ tvrdil pětačtyřicetiletý trenér.

Patronka turnaje, ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřina Valachová, položila před Radu a jeho tým velký úkol. „Trenér už ví, že máme vysoké cíle. Nejen vyhrát šampionát, ale také zaměřit na kolektivní ženské sporty větší pozornost fanoušků,“ usmála se.

Podobně to vidí prezidentka českého ženského fotbalu Dagmar Damková. „Jak se říká, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, tak bychom teď mohli říct, že je důležité vyhrát… Ale jsme samozřejmě realisté. Věřím, že naplníme stadiony a přivedeme k fotbalu spoustu nových dívek,“ řekla.

„Tak úkoly jsme dostali,“ reagoval pohotově Karel Rada. „Beru jako obrovský úspěch, pokud se nám podaří postoupit ze skupiny. Máme nabitý program. Je důležité, abychom měli tým zdravotně v pořádku, protože tu základnu ještě nemáme dostatečně širokou,“ dodal trenér českého výběru.

Kapitánka českého týmu Andrea Stašková se velkých výzev nebojí. „Je to jen o nás. Nechceme se jen zúčastnit, budeme bojovat o dobrý výsledek. Snad se nám to podaří,“ vyzvala.

Jinak si všichni, kteří se na ME v Česku podílejí, pochvalovali růst ženského fotbalu. „Fotbal žen má velkou budoucnost, zesílili jsme a věřím, že ME bude příležitost nejen pro fanoušky, ale také pro další hráčky. Navštívila jsem několik zápasů žen a byla jsem nadšená. Zdá se mi, že holky bojují jako lvice a jsou i méně na trávníku, nesimulují. Držím jim pěsti,“ tvrdila Valachová.

„Jsem strašně ráda, že se nám podařilo dostat ME do Česka. Je to obrovský úspěch a věřím, že to bude startovní čára pro rozvoj ženského fotbalu. Ukážeme, že fotbal není jen o mužích, ale i o ženách. Třeba se jednou dočkáme toho, že budeme pořádat finále Ligy mistrů žen, ME žen…“ zasnila se Damková.