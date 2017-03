Lavička: Schick, Jankto a Barák na EURO? Řešil jsem to s Jarolímem

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Černý, 16. Linhart, 42. Černý, 45. Černý Hosté: 50. Šafranko Sestavy Domácí: Vejmola(46. Macej) – Matějů, Kaša, Simič, Holzer – Souček, Trávník(46. Hrubý) – Černý (62. Macek), Čermák(62. Havlík), Nečas – Linhart (76. Mihálik) Hosté: Chovan – Valjent, Králik, Niňaj (46. Skovajsa), Šatka – Szöke (46. Faško) – Hromada (46. Ivan), Mihalík (46. Špalek), Chrien (83. Vestenický), Brigant (46. Šafranko) – Zreľák.

Který z nováčků a z hráčů, které jste povolal po delší době, na vás udělal největší dojem?

„Jedním z nich byl Jakub Nečas. Odehrál velmi dobrý zápas. Byl aktivní a na konci toho měl taky dost. Potěšil i Zdeněk Linhart, který se připojil po delší době. Odpracoval velké penzum práce a svůj výkon podpořil vstřeleným gólem. Radost mi však udělal i Vašek Černý, který po všech těch problémech, které měl v Ajaxu, tak ukázal, že je z nich pryč a má pro náš tým velkou platnost. Dobré zákroky měl i brankář Luděk Vejmola.“

Mne si ruce. Jeho tým doma vypráskal ambiciózní Slovensko 4:1, i bez tří opor se lvíčata ukázala velmi sympatickým výkonem. Trojice nových hráčů, které povolal do jednadvacítky, rozhodně nepropadla. Naopak. A navíc má kouč Vítězslav Lavička od trenéra áčka Karla Jarolíma slíbeno, že trio Patrik Schick, Jakub Jankto a Antonín Barák, bude moci jet na červnové EURO místo povinností s A týmem.

Budete ohledně Václava Černého řešit nějak jeho situaci v Ajaxu, nebo jsou pro vás dostačující jeho výkony v druholigové rezervě?

„S Vaškem jsme měli na toto téma dlouhý rozhovor. Ptali jsme se na jeho současnou situaci. Sám cítí, že si sáhl na áčko Ajaxu a chtěl znovu. Jenže i vinou zranění na další šanci čeká. Nicméně pracuje velmi zodpovědně. Víme, jaké výkony podává ve druhé lize. I tam ukazuje platnost, efektivitu a produktivitu.“

Chybělo vám vůbec dnes trio Schick, Jankto a Barák, nebo je hra bez nich rozdílná?

„Jsou to hráči, kteří stabilně patří do našeho týmu. Odehráli většinu zápasů, měli velký podíl na výsledcích. Někdy to ale už tak bývá, že někteří udělají výkonnostní krok do A týmu. Jsem rád, že příslib od hráčů i samotného trenéra Karla Jarolíma vzhledem k účasti na EURO, je pozitivní. Na tohle téma manažer jednadvacítky a seniorské reprezentace Jaromír Šeterle uspořádal setkání a tam jsme si všechny věci vyjasnili.“

Stačil mu poločas, aby hattrickem sestřelil Slovensko. Opora české reprezentace do 21 let Václav Černý v přípravném utkání (4:1) ukázal, že není problém spolehnout se na jeho služby v době, kdy chybí někteří další klíčoví hráči. Svým povedeným výkonem udělal radost nejen trenérovi Vítězslavu Lavičkovi, ale pozornost vzbudil i v Ajaxu Amsterdam, za který hraje.

Záloha vám dnes fungovala i bez Jankta a Baráka. Bude to těžké rozhodování, koho vzít do Polska?

„Ze hry středové řady v prvním poločase máme velkou radost. Je to příjemné, když hráči mají kvalitu a můžete se o ně opřít.“

Navíc jste vyzkoušeli i Romana Macka a Ondřeje Mihálika, kteří věkově patří do nižší kategorie. Mají také šance na nominaci?

„To jsou příjemné starosti. Horší by bylo, kdybychom neměli kam sáhnout. Jsem rád, že jsme tu šanci měli. Oba nakoukli do kolektivu a zabojovali o EURO.“