Hapal: Česká jednadvacítka se výrazně zkvalitnila, Černého góly byly krásné

Zklamání zůstalo v jeho tváři ještě dlouho po utkání. Výkon, jaký Slováci proti Česku podali v první půli, v níž inkasovali čtyři góly, označil za nejhorší poločas, který u tohoto týmu jako trenér zažil. O kvalitě mužstva, které vede, však Pavel Hapal nepochybuje.

Jak si vysvětlujete výpadek, který vás v utkání s českým týmem postihl?

„Někdy se zkrátka stane, že dostanete po nose. My jsme po něm dostali v prvním kvalifikačním utkání a teď podruhé. Na tom hřišti jsme to nebyli my. Nebyli jsme v pohybu, takhle se fotbal hrát nedá. Ta první půle byla katastrofální, takovou jsem u tohoto týmu ještě nezažil.“

Dá se říct, že vás český tým svou kvalitou zaskočil?

„Víceméně mě nezaskočil, protože jsme viděli zápasy, které český tým v kvalifikaci odehrál. Byli velice pohybliví směrem dopředu, silní na balonu, není náhodou, že postoupili z prvního místa své kvalifikační skupiny. Ale ani my jsme nepostoupili z prvního místa náhodou. Akorát jsme v utkání s Českem nepodali adekvátní výkon.“

Slovenský mládežnický fotbal máte velice dobře zmapovaný. Jak je na tom, pokud jde o jeho kvalitu, ve srovnání s českým?

„Je velice těžké to srovnat, asi bych to tak jednoznačně určit nedokázal. V obou zemích teď roste hodně kvalitních hráčů. Vezměte si, že teď byli v nominaci slovenského A-mužstva čtyři hráči z jedenadvacítky. Podobné je to v Česku, tam teď byli tři. To je důkaz o kvalitě mládežnického fotbalu v obou zemích. Ale kdo je lepší…Všechno ukáže vzájemná konfrontace na hřišti.“

Na hřišti to teď skončilo 4:1 pro Čechy. Lze brát tento výsledek, pokud jde o vzájemnou konfrontaci, vážně? Nebo to berete jen jako přípravu ovlivněnou tím, že nejlepší hráči na obou stranách chyběli?

„Tenhle zápas musíme brát naprosto vážně. Jinak by nás to mohlo rozežrat jako rakovina. To je právě ono. My jsme k tomu zápasu přistoupili možná až příliš lehkovážně. Možná nás uspokojily výsledky v kvalifikaci, možná i to, že jsme nad Českem vyhráli v utkání v Senici nebo v kategorii dvacítek. Po právu jsme dostali přes nos. Teď se z toho musíme otřepat a jít do dalšího zápasu.“

Co soudíte o síle současné české jedenadvacítky?

„Když to srovnám s tím týmem, proti kterému jsme hráli před dvěma lety, tak musím říct, že se výrazně posunulo. A dnes je mnohem kvalitnější. Je vidět, že lídři toho týmu hrávají v těžkých soutěžích velmi kvalitní zápasy, a to je hodně posouvá dopředu. Dnes jsou ti kluci daleko lepší.“

Tři góly vám dal Václav Černý. Jak na vás zapůsobil?

„Je to velký talent českého fotbalu. Přibrzdila ho nějaká zranění, kvůli kterým ho teď v Ajaxu předskočil mladý Kluivert. Ale je to neskutečně šikovný hráč. Ty tři góly, které nám dal, byly krásné. I když jsme mu to neskutečně usnadnili.“

Jak se Slovensko těší na účast na EURO U21 po sedmnácti letech?

„Těší se moc. Co vím, tak se tam chystá ze Slovenska hodně fanoušků. Vstupenky na první zápas byly vyprodané snad během pěti minut. Zájem o naše vystoupení v Polsku je na Slovensku velký. Věřím, že uspějeme. Máme sice těžkou skupinu, ale těžké jsou na tom turnaji všechny. Náš tým má velkou kvalitu a věřím, že ji prokáže.“