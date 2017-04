Mladé fotbalistky čeká na domácím EURO skupina smrti s Němkami

České fotbalistky do 17 let se na květnovém mistrovství Evropy v domácím prostředí utkají s obhájkyněmi titulu z Německa, Španělkami a Francouzkami. Rozhodl o tom dnešní los v Plzni. Druhou skupinu tvoří Nizozemsko, Norsko, Irsko a Anglie. Turnaj se uskuteční od 2. do 14. května v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích.