Kouč Karel Rada před EURO do 17 let: Holky občas sjedou na vlně dospívání

Nebudou mít jednoduchou cestu, ale na domácí prostředí se těší. V Česku startuje 2. května fotbalové EURO žen do 17 let a kouč českého výběru Karel Rada věří, že se v těžké skupině fotbalistky poperou o postup. "My se pokusíme holky připravit, aby podaly ty nejlepší výkony," láká Rada diváky na zápasy mladých hráček.

Na české fotbalistky čeká těžká skupina. Utkají se s Německem, Francií a Španělskem, hrát se bude na stadionech v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích. "Ty favority máme víceméně ve skupině, takže uvidíme. My se pokusíme holky připravit, aby podaly ty nejlepší výkony. Je to hlavně domácí prostředí, domácí publikum i ty stadiony jsou tady, takže se na to moc těšíme," řekl Rada.

Druhého května startuje fotbalové EURO žen do 17 let, jehož zápasy se budou hrát na stadionech v Plzni, Příbrami, Domažlicích a Přešticích. Český tým se ve skupině A postaví Francii, Španělsku a Německu, což jsou podle hlavního trenéra Karla Rady velmi nároční soupeři. Stříbrný medailista z EURO 96 Karel Rada už trenérsky působil napříč věkovým spektrem dívčího a ženského fotbalu. Kategorie do 17 let je prý hodně specifická - dívky v tomto věku prožívají bouřlivé období dospívání.

Trenér sám přiznal, že práce u sedmnáctiletých je kvůli projevům dospívání občas náročná, přesto si tuto věkovou kategorii pochvaluje. "Tak samozřejmě se to projevuje, ale to k tomu patří a my to tak bereme. Občas holky na týhle vlně sjedou, ale to je běžný. Já to považuji za jednu z nejlepších věkových kategorií, troufám si říct. Holky jsou nějakým způsobem na výši, fotbalově i takticky, postupně dozrávají a jsou ještě poměrně dost tvárný," přiblížil.

Po květnovém EURO trenér Rada u sedmnáctiletých fotbalistek ale končí, povede ženský A tým. "Každá štace jak fotbalová, tak trenérská, má to svoje. Jediná moje koncentrace je teď ale na mistrovství Evropy," řekl.