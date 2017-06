Zlaté anglické mládí. V lize může zářit střelec Solanke i penaltový hrdina

Nejlepší hráč turnaje, nová hvězda Liverpoolu Dominic Solanke • Foto Profimedia.cz

Útočníka Solankeho si několik let hýčkala Chelsea, ofenzivní supertalent ale neměl zrovna radost z nedostatku příležitostí. Tak po něm sáhl rival z čela Premier League, Liverpool. V něm by 19letý Solanke, který může hrát na hrotu, křídle i pozici ofenzivního záložníka, měl nahradit jiného bývalého hráče Chelsea - věčného maroda Daniela Sturridge.

Štáb kolem Jürgena Kloppa doufá, že nové útočné eso naváže na výkony z MS. Tam se Solanke se čtyřmi brankami dostal na druhé místo v tabulce střelců, navíc vyhrál cenu pro nejlepšího hráče turnaje.

England 3-1 Italy: Solanke bags brace and England U20s are in the World Cup Final! The kid was head and shoulders above the rest



🎥EuroSport pic.twitter.com/G5wb7xCFUM