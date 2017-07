EURO U19 ONLINE: Česko - Švédsko 1:0. Prosadil se Turyna, Šašinka trefil břevno

ONLINE | Česká fotbalová reprezentace do 19 let hraje od 15:30 první utkání základní skupiny mistrovství Evropy v Gruzii proti Švédsku. Svěřenci Jana Suchopárka chtějí v konkurenci seveřanů, Portugalců a domácího týmu zabojovat o postup, k čemuž by se hodily body už v dnešním utkání. Jeho průběh sledujte ONLINE na iSport.cz!