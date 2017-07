Nehrál dva měsíce, pak Turyna dvěma góly sestřelil Švédy: Důležitá výhra!

Útočník Daniel Turyna si naposledy kopl do míče v dubnu a jeho zařazení do sestavy bylo pro realizační tým zásadním rozhodnutím. Kmenový hráč Sparty nakonec šanci dostal a dvěma góly proti Švédsku (2:1) zařídil českému týmu vítězný vstup do mistrovství Evropy do 19 let v Gruzii.