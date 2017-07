EURO U19 ONLINE: Česko - Gruzie 1:0. Mladíky přiblížil k postupu Šašinka

Čeští fotbalisté do 19 let se dnes na EURO rvou s domácí Gruzií o postup do semifinále. Pokud Češi získají alespoň bod, tak si zajistí druhé místo ve skupině A za Portugalskem a tím i postup do bojů o medaile. Zvládnou svěřenci Jana Suchopárka klíčový duel? Zápas sledujte ONLINE od 18 hodin na iSport.cz!