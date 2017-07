Pozor, letí mobil! Mladíci přežili gruzínskou divočinu a slaví semifinále

Když hraje česká devatenáctka na EURO v Gruzii, můžete se skoro vsadit, že se stane něco neočekávaného. Ve druhém zápase s Portugalskem (1:2) sudí nejdřív uznal a pak správně odvolal gól Matěje Chaluše z nepřímého kopu, během bitvy o všechno s Gruzií (2:0) zase divocí fanoušci lehce zranili hlavního rozhodčího a deset minut se nehrálo. To hlavní ale je, že Češi postoupili do středečního semifinále.

„Dvacet tisíc lidí na tribunách? Nikdo z nás nic takového nezažil,“ užasle vyprávěl obránce Libor Holík. Právě po jeho gólu na 2:0 v 70. minutě zasáhl letící předmět z tribuny (pravděpodobně mobilní telefon) hlavu dánského sudího Kristoffersena. Ten pak s kolegy a českým týmem odešel do kabin. Zápas byl přerušený zhruba na deset minut, pak už se dohrávalo celkem v klidu.

„Pauza nepomohla nám ani domácím, ale i tohle k fotbalu občas patří. Mám pocit, že to nebyla žádná velká kaňka. Tenhle zápas byl pro kluky za odměnu,“ povídal trenér Jan Suchopárek. I kolem jeho lavičky bylo rušno, létaly tam třeba lahve s vodou.

„Nejsme na takové davy zvyklí, ale myslím, že jsme to zvládli dobře,“ ocenil svůj tým kapitán a střelec prvního gólu Ondřej Šašinka. Podobně mluvil brankář Martin Jedlička, jenž v zápase zachránil Čechy několika skvělými zákroky: „Já si to užil. Ta ďábelská atmosféra hnala hlavně Gruzínce, ovšem pomohlo to i nám. Fanoušci to na pár minut pokazili, ale na konci poděkovali i našemu týmu.“

Jedličku a spol. posunula do semifinále pevná obrana a dvě povedené standardky, dva rohy záložníka Sadílka. „Mohli jsme se obávat reakce hráčů na atmosféru, v které ještě nehráli, ale zvládli to perfektně a je potřeba jim poděkovat,“ chválil kouč Suchopárek. „Neříkám, že jsme byli lepší než Gruzie, před semifinále máme na čem pracovat. Nachystáme se, jak nejlépe to půjde.“

S kým budou Češi hrát o finále? Jméno soupeře se dozvědí v neděli večer, bude to jeden ze silné trojice Anglie, Nizozemsko, Německo. „Teď už je možné cokoliv,“ říkal brankář Jedlička. „Pokud budeme mít štěstí a třeba dáme rychlý gól, můžeme myslet i na finále.“