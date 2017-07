Postup devatenáctky? Euforie, ale musíme krotit nadšení, zní z FAČR

Víte, co má fotbalové Česko společné s Německem, Anglií, Švédskem a Nizozemskem? Jen těchto pět zemí se dokázalo kvalifikovat současně na letošní EURO do 19 let i EURO do 21 let. Česká devatenáctka si navíc v sobotu pojistila postup do semifinále. Krásný důvod k euforii, kterou je ale zároveň potřeba jemně krotit. Vždyť i sportovně-technický ředitel FAČR Michal Prokeš tvrdí: „Vždycky, když jsme blízko nějakého mládežnického úspěchu, je to svým způsobem hrozba, protože to zakrývá nedostatky.“

Prokeš byl v Tbilisi u toho, když si devatenáctka vítězstvím 2:0 nad domácí Gruzií otevřela semifinálovou bránu. I on slavil a gratuloval týmu k postupu mezi nejlepší čtyři.

„Klukům moc blahopřeju, je to obrovský úspěch a zásluha všech lidí, kteří se na tom podílejí. Bylo to dosažené maximálním vypětím a součinností všech lidí – trenérů, hráčů i lidí kolem. Ovšem kvalita a samostatná herní dovednost hráčů, to je něco, na čem musíme pracovat,“ upozorňuje Prokeš.

Jednadvacítka na nedávném mistrovství Evropy vypadla už v základní skupině, devatenáctce se povedl (zatím) jeden krok navíc.

„Jednou za šest sedm let se nám podaří uspět, ale pokud se chceme posunout mezi vyspělé země a vrátit se do doby, kdy jsme vychovávali hráče jako Pavel Nedvěd či Karel Poborský, potřebujeme pravidelnost a systém,“ zmiňuje Prokeš. „Je to o investicích, o tom dovolit si kvalitní, vzdělané lidi a odborníky. Musíme žádat stát, abychom byli ve financování státní reprezentace stabilní.“

Česká devatenáctka na EURO postoupila do semifinále, aniž by protivníky válcovala. Místo líbivého fotbalu Češi sázeli na bojovnost a místo individualit na týmové pojetí.

„Naši soupeři jsou fascinovaní tím, jak naši hráči dokážou spolupracovat, jak jsou koncentrovaní a soustředění. Přestože vnímají, že nás třeba individuálně převyšují. My musíme použít naše silné stránky a přidat k nim to, co nám chybí: jemná technika, dynamická technika, první dotyk do prostoru, aktivita. To všechno je potřeba do hráčů dostat,“ nabádá Prokeš.

Kudy ještě vede cesta výš? Český fotbal spustil projekt akademií a k juniorským reprezentacím přišli renomovaní trenéři: Luboš Kozel, Karel Krejčí, Václav Kotal či Jan Suchopárek, jenž teď válí s devatenáctkou na EURO v Gruzii.

„Musíme si počkat, velké výsledky přijdou nejdřív za pět let,“ říká Prokeš. „Teď by měla být naším cílem pravidelnost a systematičnost. Pak přijdou i medaile, ale naší metou pro další roky jsou postupy na závěrečné turnaje. Když se kvalifikujeme, jsme úspěšní.“