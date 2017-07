Mladíky vedou na EURO k medaili legendy pražských S: Žádná nalévárna!

Že se slávisté a sparťané nenávidí? Jednu výjimku najdete u české fotbalové reprezentace do 19 let: trénují ji Jan Suchopárek (legenda Slavie) s Michalem Horňákem (legenda Sparty). „Vždycky jsme byli kamarádi, máme podobné priority. Ve fotbale i v životě,“ říká Suchopárek. Jeho spojení s Horňákem funguje dokonale, vždyť Češi na EURO v Gruzii postoupili ze skupiny a vyhlížejí středeční semifinále s Anglií.

Nedávno od té chvíle uplynulo přesně jednadvacet let. Poslední červnový den roku 1996 si Jan Suchopárek a Michal Horňák v našlapaném Wembley podali ruku s britskou královnou Alžbětou a z mistrovství Evropy se domů vrátili se senzačním stříbrem. Teď jsou spolu na dalším EURO, s devatenáctkou se protáhli mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.

„Kdysi jsem si řekl, že budu trénovat proto, že mě to bude bavit. A tady mě to baví,“ vykládá Horňák. Trenér sparťanské juniorky je u české devatenáctky koučem číslo dvě, asistuje hlavnímu trenérovi Suchopárkovi. Mimochodem, Horňáka mu před rokem doporučil jiný sparťan a další vicemistr Evropy Petr Kouba.

„S Michalem jsme byli vždycky kamarádi. Na hřišti jsme byli pracanti, měli jsme smysl pro tým a nikdy jsme nic nevzdávali,“ vypráví Suchopárek. „Hodně podobné to máme i v životě. Oba máme hodnou ženu, dvě dcery, žijeme na venkově…“

Český venkov na dva týdny vyměnili za horké Tbilisi, na EURO se jim zatím daří. Češi porazili Švédsko, padli s Portugalskem a vyhráli osudovou bitvu s domácí Gruzií. Ve středu je čeká semifinále s Anglií, kde Suchopárek s Horňákem zažili svůj největší hráčský úspěch. „A finále? Tam mi bude jedno, na koho narazíme,“ usměje se Suchopárek. Na výběr je Portugalsko, nebo Nizozemsko.

Suchopárek je šéf, Horňák kreslíř

Jejich role jsou pevně dané: 47letý Suchopárek je šéf střídačky, o sedm měsíců mladší Horňák mu kryje záda a často se mění v kreslíře. Nemaluje krajinky nebo abstraktní umění, na které by pak fajnšmekři hodiny zírali v galeriích, v popisu práce má kreslit standardky a taktická rozestavení.

„Na rozdíl od taťky nemám na kreslení talent, tohle je prostě úděl asistentů a nutné zlo. Už mám v ruce grif a zvládám to automaticky,“ líčí Horňák. „Jde o to, aby to kluci měli nakreslené co nejlíp. Aby věděli, kam se postavit a jak se mají pohybovat.“

Když se bavíte s hráči o Horňákovi, odpovídají třeba takhle: „Trenér do pohody. Spíš si s námi hraje, než aby na nás řval.“ Na rozdíl od vrchního velitele Suchopárka, jenž často mívá lehce zastřený hlas. „Je to přísný trenér, ale bývá s ním i legrace. Tvrdě jde za tím, kvůli čemu jsme tady,“ poví záložník Michal Sadílek.

A ještě stoper Matěj Chaluš: „Pan Suchopárek? To je člověk s obrovským zápalem pro fotbal. Velký motivátor, snaží se nám předat svoje zkušenosti. Je to dobrý trenér, vždyť nás dostal až sem na EURO.“

Žádná nalévárna, kluci se musí rozhodovat sami

Ač Suchopárek s Horňákem bývali obránci, teď sázejí na ofenzivu a aktivitu směrem dopředu. Nikam se nechtějí probránit. „Máme podobný pohled na fotbal,“ přikývne Horňák. „Jako asistent Honzu ctím. On při zápase stojí na lajně a má rozhodující slovo, my ostatní ho jen doplňujeme.“ Doplňovat může i další vicemistr Evropy Radek Bejbl, což je patron týmu.

Všem zmíněným po konci kariéry zůstala soutěživá povaha: skoro v každé aktivitě české devatenáctky najdete hru. „Proč? Rozvíjí psychickou odolnost a hlavně je u toho zábava. Jen ať si hrají,“ zmiňuje Suchopárek. Hra doprovázela i třeba obyčejnou procházku: hráči házeli kameny do jezera, a kdo prohrál, musel pro pobavení ostatních složit báseň nebo popřát týmu u večeře. „Měli jsme už i Jožina z bažin v němčině,“ prozradí Suchopárek.

Nemučí hráče u videa ani na dlouhých taktických poradách. Tohle je jeho krédo: „Snažíme se kluky nastavit tak, aby soupeře dokázali přečíst sami, protože ve finále to jsou oni, kdo rozhodují na hřišti. Místo dvouhodinové nalévárny někdy stačí jedna věta.“

A co třeba mentální trénink? Před žhavým semifinále s Anglií by se mohl hodit, ale koučové devatenáctky se v něm nevyžívají. „Jednou jsme to zkusili, ale neviděl jsem příliš velkou odezvu u hráčů, takže jsme to už neopakovali,“ vzpomíná Suchopárek. „Tenhle tým je vážně hodně speciální, najdete v něm docela dost rozdílných individualit. Ale víte, co je zajímavé? Přestože jsou naši kluci rozdílní, dokážou držet pohromadě. Je to fajn parta, která na hřišti nechá všechno.“

Snad to bude platit i ve středu...