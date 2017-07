Anglie - Česko 1:0. Devatenáctka padla na EURO gólem v posledních vteřinách

Tak to je škoda! Fotbalisté české reprezentace do 19 let prohráli v semifinále EURO s Anglií gólem v posledních vteřinách nastavení 0:1. Svěřenci Jana Suchopárka přitom také mohli v závěru rozhodnout a celkově nebyli horším týmem. Nakonec se ale radoval favorit, v 93. minutě rozhodl patičkou útočník Lukas Nmecha.