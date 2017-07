EURO U19 ONLINE: Anglie - Česko. Mladíci bojují o postup do finále

České reprezentanty do 19 let čeká zápas o všechno. Tým, který skončil druhý ve skupině A, nastoupí od 18 hodin v semifinále evropského šampionátu proti Anglii. Těžký soupeř ovládl skupinu B suverénně, neinkasoval ani jednu branku. Prolomí právě čeští mladíci jejich neprůstřelnost a postoupí do finále? Sledujte ONLINE na iSport.cz