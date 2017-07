Dojatý Suchopárek o vyřazení českých mladíků: Hráči plakali a já je chápu

Rozhodčí naposledy zapískal, hráči odevzdaně padli na trávník, někteří i slzeli. Dojatý trenér českého výběru do 19 let Jan Suchopárek je obcházel a děkoval jim. O vyřazení před branami finále EURO rozhodla trefa jen pár vteřin před koncem základní hrací doby. „Nezasloužili jsme si to. Turnaj sice skončil, ale v našich hlavách budeme vzpomínat,“ řekl po prohře s Anglií kouč Čechů.

Dlouho se drželi. Několik šancí sami zahodili, několik jich však také díky nemohoucnosti Angličanů přežili. Čeští reprezentanti do 19 let na EURO v Gruzii bojovali do poslední chvíle o postup do finále. Nakonec však tým zlomil gól ve chvíli, kdy už někteří zřejmě mysleli na prodloužení.

„Já sám jsem tohle zažil na vlastní kůži. Na EURO v Anglii v roce 1996 jsme od Němců dostali v prodloužení gól a byl konec. Někteří hráči plakali a já je chápu,“ chrlil ze sebe Suchopárek dojmy po kruté porážce.

Češi tak svůj sen o finále do konce nedotáhli, přesto se podle Suchopárka nemají za co stydět. V Gruzii odvedli slušnou práci.

„Musím poděkovat hráčům za předvedený výkon, hráli až za hranicemi našich možností, věděl jsem, že je v nich daleko víc, než předváděli do této doby. Nikdy jsem nepochyboval, že tihle hráči můžou reprezentovat naši zemí na téhle úrovni,“ dodal Suchopárek.