Další zlato pro Anglii! Ve finále EURO do 19 let zdolala Portugalsko 2:1

Portugalsko, které je úřadujícím mistrem Evropy v dospělé kategorii, sice bylo aktivnějším týmem, ale Anglie byla efektivnější.

Krátce po změně stran vystřelil z přímého kopu Mount, trefil tyč a Suliman následně hlavou dorazil míč do branky. Anglie se však z vedení radovala jen pět minut, než si vlastní gól vstřelil Stirling, který při snaze odkopnout centr trefil holení míč do sítě.

Rozhodující okamžik tak přišel až v 69. minutě, kdy znovu Mount předvedl hezkou akci a následně našel Nmechu, který už jen uklidil míč do odkryté branky. Na výhře Anglie už nic nezměnilo ani vyloučení jejího záložníka Eduna čtyři minuty před koncem.

Semifinálový přemožitel Čechů se dočkal prvního evropského titulu od roku 1993, kdy byl šampionát pouze pro osmnáctileté hráče.

Úspěch anglických fotbalistů spustil vlnu gratulací:

Congratulations lads. Great summer for the young @England teams 👏🏼🏆 https://t.co/CySf8JsVFj

Class from Keith & the boys!! Incredible achievement to win a major championship!! Massive great job to all the staff & players!! https://t.co/uyZAmrNWnu