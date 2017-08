Lvíčata startují novou éru! Oporou bude Černý, novým manažerem Sionko

Česká jednadvacítka zakončila úspěšný kvalifikační cyklus, završený účastí na EURO do 21 let v Polsku. Trenér Vítězslav Lavička už tak skládá nový tým, jehož cíle jsou jednoznačné – vybojovat postup na EURO v roce 2019 a kvalifikovat se na olympijské hry v Tokyu. V první nominaci chybí duo Patrik Schick a Jakub Jankto, kteří budou k dispozici áčku. Nově vytvořené mužstvo by měl táhnout Václav Černý, nechybí ani liberecký Matěj Pulkrab, Michal Sáček ze Sparty i Aleš Matějů z Brightonu. Novicem v týmu je i nový manažer lvíčat Libor Sionko.

Na partu kolem Patrika Schicka už ve fotbalové reprezentaci do 21 let zapomeňte. Lvíčata startují novou éru, která by měla skončit účastí na EURO a kvalifikací na olympiádu v Tokyu.

Mužstvo, které by měl táhnout zejména Václav Černý z Ajaxu, vstoupí do kvalifikace už 5. září domácím duelem s Běloruskem. V nominaci trenéra Vítězslava Lavičky je celkem čtrnáct hráčů, kteří zatím nemají v reprezentační jednadvacítce ani jeden start.

„Z našeho pohledu to bude první seznámení s novým kádrem. I z toho důvodu jsme se rozhodli povolat širší kádr 21 jmen, ke kterým bychom rádi přidali obránce a ofenzivního hráče, čímž bychom nominaci uzavřeli,“ řekl na tiskové konferenci trenér lvíčat.

Kádr však zůstane pohromadě pouze do přátelského utkání s Tureckem, po němž dojde k zúžení týmu. „Chtěli jsme využít jeden volný termín pro to, abychom se nejenom sešli a tréninkově vyladili, ale také proto, abychom sehráli jedno přátelské utkání,“ vysvětlil Lavička, jehož tým přivítá Turky 31. srpna na pražském Strahově.

Pro novou jednadvacítku se bude jednat o ostrý test. „Turecko nás kvalitně prověří. Prokazuje dobrou výkonnost a po nás je čeká kvalifikační zápas v Belgii, takže test vezmou zodpovědně.“ Ve svém týmu už se nemůže spolehnout na útočníka Patrika Schicka (Sampdoria) a Jakuba Jankta (Udinese).

„Byl to jeden z bodů, který jsme s Karlem Jarolímem a jeho asistenty konzultovali. Momentálně je situace taková, že jsou oba hráči členy áčka, ale kdyby nebyli využíváni, rádi je u nás přivítáme,“ přiblížil Lavička, jenž se naopak může spolehnout na Václava Černýho, který o víkendu po dlouhé době nastoupil v základní sestavě a na výhře 3:1 nad Groningenem se podílel dvěma přihrávkami.

„Vašek mě o víkendu příjemně překvapil. On ví, že mu EURO nevyšlo podle představ a čekali jsme od něho víc. Budeme se na něj ale v tomto kvalifikačním cyklu spoléhat. Budeme ho potřebovat,“ řekl na adresu ofenzivního tahouna Lavička.

Program kvalifikace českého týmu do 21 let: Česko - Turecko (31. srpna, příprava), Česko - Bělorusko (5. září, Jablonec), Chorvatsko - Česko (9. října), Česko - San Marino (11. listopadu), Moldavsko - Česko (14. listopadu), Česko - Chorvatsko (23. března 2018), Řecko - Česko (27. března 2018), San Marino - Česko (5. září 2018), Česko - Řecko (10. září), Bělorusko - Česko (11. října), Česko - Moldavsko (15. října 2018), ME do 21 let (červen 2019, Itálie a San Marino).

Jeho tým narazí v kvalifikační skupině na Bělorusko, Chorvatsko, San Marino, Moldavsko a Řecko. Přímo na turnaj do Itálie a San Marina se kvalifikuje devět vítězů skupin, čtyři nejlepší tým z druhých míst čeká baráž o dvě místa a poslední místo zaujme pořadatelská Itálie.

Kromě nových hráčů přivítal tým i dalšího nováčka. Manažerem lvíčat se nově stal bývalý reprezentant Libor Sionko. „Já jsem nikdy nechtěl trénovat a pošilhával jsem po něčem podobném. Když jsem dostal nabídku, cítil jsem, že by mě to mohlo naplňovat. U týmu jsem už od EURO a pracuji ve výborném kolektivu, takže je to pro mě obrovská výzva,“ uvedl bývalý hráč Sparty, Kodaně, Austrie či Glasgow Rangers.

On i jeho tým mají před kvalifikací dva cíle. Vybojovat účast na EURO a tam zabojovat o olympijské hry v Tokyu. Právě Libor Sionko byl u toho, když se český národní tým představil v roce 2000 na olympiádě v Sydney. „Přál bych si to, ale je k tomu dlouhá cesta. Mladíky máme nadějné a všechno se bude odvíjet od aktuální formy a kvality týmu v jednadvacítce,“ uzavřel nový manažer týmu.