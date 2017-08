Liga proti gigantům místo kvalifikace. Čechy do 20 let čeká Anglie, Itálie i Němci

Česká reprezentace bojuje o mistrovství světa, lvíčata startují novou kvalifikaci na EURO do 21 let, ale české dvacítce zápasy o něco chybí. Změnit to má nová Elite Tournament pro osm celků z Evropy. Kromě Česka se představí Anglie, Německo, Itálie, Portugalsko, Nizozemsko, Polsko a také Švýcarsko.

„Němci přišli s nápadem na novou soutěž, která má kategorii do dvaceti let vynahradit chybějící kvalifikaci,“ vysvětlil na tiskové konferenci manažer české reprezentace Jaromír Šeterle.

Česká dvacítka vstoupí do turnaje už 31. srpna v Portugalsku a v pondělí 4. září přivítá na Julisce fotbalisty Německa. Na podzim český tým narazí ještě na Polsko a pojede do Anglie i Švýcarska. Na jaře ho pak čeká duel s Itálií a v Nizozemsku. V další sezoně se pořadatelství zápasů prohodí.

„Zápasy se odehrají v kvalifikačních termínech, tudíž se budou téměř krýt se zápasy jednadvacítky i áčka. Termíny zápasů se liší v podstatě o den,“ upřesnil před novináři Šeterle. Už v únoru nahradil Martina Svědíka na lavičce týmu do 20 let Karel Krejčí a oba trenéři se střídají znovu. Tentokrát na pozici asistenta týmu do 21 let.

Svědíkovo místo převezme opět Krejčí, který tak prohloubí spolupráci obou mládežnických kategorií. „V minulém cyklu se stalo, že Jakub Jankto začínal u dvacítky, hrál za jednadvacítku a kvalifikaci zakončil v áčku. Proto chceme, aby byly všechny kategorie propojené,“ uvedl Šeterle.

Pro svěřence Karla Krejčího by se tak mělo jednat o ostrou přípravu před případným MS do 20 let v roce 2019. K tomu je ovšem potřeba, aby nynější tým do 19 let navázal na své předchůdce a postoupil na EURO. Tam by navíc musel vybojovat co nejlepší výsledek, aby obsadil pozice, zaručující účast na světovém šampionátu.

Počet míst pro Evropu FIFA teprve upřesní, ale pokud by se týmu do 19 let pod vedením Luboše Kozla podařilo zopakovat účast ve finále, kvalifikace by mu neutekla. Světový šampionát do 20 let by se pak měl nejspíš konat v Indii, která jako jediná podala oficiální žádost o pořadatelství.

Program české dvacítky na U20 Elite Tournament Portugalsko - Česko (31. srpna 2017), Česko - Německo (4. září 2017, Juliska/18:00), Česko - Polsko (6. října 2017), Anglie - Česko (10. října 2017), Švýcarsko - Česko (13. listopadu 2017), Česko - Itálie (22. března 2018), Nizozemsko - Česko (27. března 2018). Poznámka: V sezoně 2018/2019 se pořadatelství prohodí. Termíny budou upřesněny.