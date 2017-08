Lvíčata s pěti nováčky zahájila novou éru, s Tureckem remizovala 1:1

Česká fotbalová reprezentace do 21 let zahájila novou éru remízou 1:1 s Tureckem. V přípravném utkání v Praze na Strahově se jako první v 36. minutě trefil z penalty domácí Václav Černý, z druhého pokutového kopu v 69. minutě srovnal Umut Bozok. "Lvíčata" vstoupí do kvalifikace mistrovství Evropy 2019 úterním zápasem proti Bělorusku v Jablonci nad Nisou.