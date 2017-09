Doktor: Škrtnout fotbal z olympiády? Není to sci-fi, ale byla by to škoda

Když chtěl Neymar na loňskou olympiádu v rodné Brazílii, musel si to v Barceloně vybrečet. Hokejová NHL pětkrát za sebou svoje hráče pod pět propojených kruhů pustila, zato fotbal místo nejzářivějších hvězd na OH posílá mladé naděje. Neriskuje vyškrtnutí ze seznamu olympijských sportů? „Může se to stát,“ varuje šéf českých olympijských misí Martin Dokrot.

Pro hrdý fotbal je výkladní skříní mistrovství světa, z olympijského turnaje FIFA dělá béčkovou akci. „Kdyby fotbal z olympiády zmizel, byla by to velká škoda,“ říká Doktor, sportovní ředitel Českého olympijského výboru. Byl by to on, kdo by z pozice prvního muže české výpravy zařizoval fotbalistům fungování v olympijském Tokiu.

Jak vnímáte postavení fotbalu na olympiádě ve chvíli, kdy se na turnaji smí objevit jen hráči do 23 let plus maximálně tři starší? Nedegraduje tím fotbalové hnutí Hry?

„Je to škoda jak pro olympijské hnutí, tak pro fotbal. Kdyby na olympijských hrách startovaly nejlepší reprezentační týmy na světě, bylo by to lepší pro obě strany. Ale holt v tom asi hrají roli marketingové záležitosti fotbalového mistrovství světa a olympijských her.“

„Pravidlo“ 1997 Olympijský fotbal je tak trochu zakletý. Dusí ho i jedno podivné pravidlo: i kdyby si česká jednadvacítka vybojovala účast na turnaji v Tokiu 2020, velká část současného týmu by zůstala doma. Na olympiádě totiž budou smět nastoupit jen hráči narození 1. ledna 1997 a mladší. Z nynějšího kádru by se tak dostalo pouze na osm z třiadvaceti jmen: třeba záložník Václav Černý (1997) by jel, zatímco bek Aleš Matějů (1996) by musel doufat, že se vejde do kvóty pro tři starší.

Nekoleduje si fotbal o vyškrtnutí ze seznamu olympijských sportů?

„Nemyslím si, že si fotbal o vyškrtnutí přímo koleduje, ale je možné, že s touhle myšlenkou už někdo přišel. Nabízí se to proto, že kdyby fotbal z programu olympiády vypadl, uvolnilo by se hodně míst pro účastníky z dalších sportů. Nebo spíš z nových sportů, které se do programu her derou.“

Umíte si takový scénář představit?

„Umím. Ale upřímně, byla by to velká škoda. Fotbal by ztratil příslušnost k prestižnímu klubu olympijských sportů. Na druhou stranu by olympijské hry přišly o velmi populární sport – i když na nich momentálně nehrají všichni nejlepší fotbalisté.“

Můžou olympijský fotbalový turnaj v Tokiu zachránit japonští fanoušci, kteří jsou známí svým nevyčerpatelným nadšením?

„Fotbal je v Japonsku dost populární, přestože v zemi není sportem číslo jedna, jako to bylo loni v Brazílii. Ale Japonci na fotbal určitě přijdou. A další olympiáda v Paříži 2024? To bude ještě něco jiného, Francie je fotbalová země.“

Možná trochu předbíháme, ale znamenalo by pro vás příjemnou starost, zahrnout početný fotbalový tým do české výpravy pro Tokio?

„Probojovat se na olympijské hry v týmovém sportu je ohromně těžké, loni v Riu jsme žádný tým neměli. Takže budu moc a moc fandit, protože mít v Tokiu 2020 zástupce v týmovém sportu by bylo pro český olympijský tým velkým přínosem.“